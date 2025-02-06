6 Şubat Depremi Anma Mesajları 2025: En Duygusal ve Anlamlı Sözler

Haber Merkezi

Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depreminin üzerinden tam iki yıl geçti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen bu büyük felaket, binlerce can kaybına neden oldu.

50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz bu büyük trajedi, hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Bu acı günün yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak ve birlik beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla pek çok kişi anma mesajları ve taziye dileklerini sosyal medyada paylaşmaya hazırlanıyor.

İşte 6 Şubat depremi anma ve taziye mesajları…

"Acılar paylaşıldıkça azalır, hatıralar paylaşıldıkça çoğalır. 6 Şubat’ta kaybettiklerimizi unutmadık, unutmayacağız."

"6 Şubat, Türk milletinin yüreğinde derin izler bırakan bir gündür. Kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve güç diliyorum."

"Bugün, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı anıyor; acıların en büyüğüne katlanmış olan ailelerimize baş sağlığı diliyoruz."

"6 Şubat, asrın felaketi... Ancak biz birlikte güçlüyüz. Kaybettiklerimizi unutmayacağız, hatırlayacağız ve yaşatacağız."

"Bugün, tüm Türkiye olarak kaybettiklerimizi hatırlıyor ve geride kalanların acısını paylaşıyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, yaraları birlikte saracağız."

"Zamanla yaralarımızı saracağız, fakat kaybettiklerimizin acısı hep kalacak. 6 Şubat’ı hiçbir zaman unutmayacağız.”

"Acımız hala taze, kaybettiklerimizi unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat’ta hayatını kaybeden tüm canlarımıza rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz.”

"6 Şubat’ı unutmuyoruz, acısı kalbimizde. Hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyoruz.”

"Zaman ne kadar geçerse geçsin, kaybettiğimiz her bir canımızı hep anacağız. Acılarımızı birlikte paylaşarak, güçlü bir toplum olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz."

"Bugün kaybettiklerimizin ardından dua ediyor, onların anısını yaşatmak için hep birlikte güçlü adımlar atıyoruz. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz."

"6 Şubat, Türkiye'nin unutamayacağı bir tarih. Acıların yerini umut, kayıpların yerini dayanışma alsın. Hep birlikte güçlü kalalım."

"Acı hala taze, kalbimizdeki yara henüz tam anlamıyla sarılmadı. Ancak 6 Şubat’ta gösterdiğimiz dayanışma ve birlik, geleceğe umut bıraktı."

"6 Şubat'ta yaşadığımız büyük acıyı unutmayacağız. Ama hep birlikte, hep beraber daha güçlü bir Türkiye için yeniden umut olacağız."

"Zaman geçse de 6 Şubat’ta yaşanan acı, yüreklerimizde hep taze kalacak. Sevdiklerini kaybedenlere sabır, canlarını kaybedenlere rahmet diliyorum."