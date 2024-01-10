60 bin liraya aldı, 104 milyon kar etti! Şirket sahibi oldu... 18 yaşından beri milyoner olma hayalini gerçekleştirdi. Arkadaşının önerisiyle 60 bin liraya aldığı ATM milyonerlik kapılarını araladı…

ensonhaber.com

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 1988’de dünyaya gelen Paul Alex hayallerini gerçekleştirdi. 18 yaşından bu yana milyonerlik hayali kuran Alex yaptığı yatırımla milyoner oldu.

Polis teşkilatına dahil olmadan önce gece kulüplerini tanıtmaktan, bulaşık makinası satmaya kadar birçok farklı işte çalıştı.

2017 yılında henüz 29 yaşında olan Alex, iş arkadaşlarından birinin ATM almayı düşünmesi üzerine konu hakkında sıkı bir araştırmaya girişti. Çevrimiçi platformlara üye olan Alex, bu işi yapan birçok kişinin sosyal medya üzerinden paylaştığı videoları izledi. Araştırmalarının ardından aylar sonra 2 bin 100 dolara (yaklaşık 60 bin TL) ilk ATM’sini aldı ve onu bir güzellik salonuna yerleştirdi.

Koymasının hemen adından yapmaya aşladı kar ile şaşkına uğrayan Alex, işlem başına 3 dolar (yaklaşık 90 TL) olduğunu söylediği ek ücretlerden ayda yaklaşık 500 dolar (yaklaşık 15 bin TL) kazanmaya başladı.

Peki nasıl multimilyoner oldu?

Kısa sürede yapmaya başladığı kar onu zamanla bir multimilyonere dönüştürdü. Alex Paul, ilk ATM'sini kurmak için attığı adımları ayrıntılı olarak şu şekilde anlattı;

"İlk olarak başvuruda bulunmak ve kârınızı alabilmeniz için bir ticari banka hesabı açmalısınız. LLC (ortakların sadece koydukları sermayeyi kaybedebilecekleri, başka zararlardan sorumlu tutulmayacakları şirket türü) kurulum süreci hızlı olmalı. Ancak bankaların ATM'leri genellikle yüksek riskli bir iş olarak görmesi nedeniyle ticari çek hesabı açmak biraz daha uzun sürebilir. Daha sonra mükemmel yeri aramaya başlayın, bu son derece önemli."

Alex’e göre konum önemli ölçüde kâr farkı yaratabiliyor ve en iyi lokasyonların başında da tırnak bakım salonları, berberler, marketler, dövme dükkanları geliyor. "Bu basit bir sayı oyunu. Ne kadar çok işletmeye yaklaşırsanız, ilk konumunuza ulaşma şansınız o kadar yüksek olur" diyen Paul, birçok işletme ilk başta onu geri çevirdiği için, ATM'ler için yer bulmanın ve güvence altına almanın çok fazla zaman ve enerji gerektirebileceğini de ekledi.

Milliyet'in haberine göre, bu sebeple Paul Alex'in işten sonra ve hafta sonları işletmeleri arayarak geçirdiği sayısız saatleri oldu. Oldukça basit gibi görünse de kolay değildi. ATM için yer bulduktan sonra ATM'yi bir bankacılık ağına bağlayan bir işlem sözleşmesi imzaladı. Ayrıca makineye internet modemi de alınması gerekiyordu. Son adım ise makineyi programlamaktı.

Tamı tamına 104 milyon kar etti

Alex daha sonra 'ATM Together' adında, başkalarının nakit çekme makinelerini kullanarak kendi işlerini kurmalarında yardımcı olabilmek adına kendi şirketini kurdu. "Müşterilerimiz için çok çalışıyoruz. Bölgelerindeki en iyi yerleri buluyoruz ve onları güvence altına alıyoruz. Müşterilerimiz ATM'lerini kurmak için çok zaman harcamadan pasif gelirin avantajlarından yararlanabiliyor" diyen Alex'in ATM'lerinden ne kadar kazandığı doğrulanmasa da yalnızca şirketi 'ATM Together' aracılığıyla Ocak 2021'den Nisan 2023'e kadar toplam 12 milyon dolarlık (yaklaşık 357 milyon lira) satış ve yaklaşık 3,5 milyon dolar (yaklaşık 104 milyon lira) net kar elde etti.