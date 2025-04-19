60 Yıllık Bitter Çikolataya Veda: Artık Üretilmeyecek...

Yağmur Uçar

Toblerone'nin en popüler çikolatasının bitter çikolata versiyonu, yaklaşık altmış yıldır şekerleme raflarında yer aldıktan sonra üretimden kaldırıldı.

Gıda üreticisi Mondelēz International, 360 gr'lık bitter çikolata barının İngiltere'de artık satılmayacağını bir açıklamayla doğruladı.

Mondelēz'in sözcüsü yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin ve işimizin büyümesini desteklerken değişen zevklere uyum sağlamasını garantilemek için ürün yelpazemizi sürekli olarak uyarlıyoruz ve bunun sonucunda Toblerone Dark (360g) barlarımızı İngiltere'de durdurma yönünde zor bir karar aldık" dedi .

Şirket, "zor kararın bazı tüketiciler için hayal kırıklığı yaratabileceğini" anladığını belirtti.

Şirket, bu kararı "değişen zevklere" ve büyüyen iş hacmine bağlayarak, ürün yelpazesini "sürekli olarak uyarladıklarını" ve "Toblerone'a yatırım yapmaya devam ettiklerini" söyledi.

Orijinal Toblerone bar ilk olarak 1908 yılında icat edildi, %50 kakao içeren bitter çikolatalı versiyonu ise 1969 yılında piyasaya sürüldü.