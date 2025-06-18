664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilen o tarih...

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2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı.

Türk kültürünün köklü miraslarından biri olan Kırkpınar, bu yıl 664. kez pehlivanları ve güreşseverleri Edirne’de buluşturacak.

Üç gün sürecek olan güreşlerde er meydanına çıkacak olan pehlivanlar, Başpehlivan ünvanını kazanmak için kıyasıya rekabet gösterecek.

Güreşler, geleneksel olarak başpehlivanlık unvanı için yapılan büyük finalle sona erecek. Etkinlik boyunca hem yerli hem de yabancı birçok ziyaretçi Edirne’ye akın edecek.

Peki, 664. Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları ne zaman? İşte detaylar...

Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları ne zaman?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacaktır. Güreşler, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılacak.