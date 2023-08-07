7 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır. Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor. Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 7 Ağustos 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.. Gram altın Alış: 1.681,00 TL Satış: 1.681,25 TL Çeyrek altın Alış: 2.714,14 TL Satış: 2.775,43 TL Cumhuriyet altın Alış: 11,249,00 TL Satış: 11.419,00 TL Yarım altın Alış: 5.411,32 TL Satış: 5.550,85 TL Altın ons Alış: 1.937,21 Dolar Satış: 1.937,54 Dolar