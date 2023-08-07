7 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Güncel vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında ' ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 7 Ağustos 2023 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

7 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Gram altın

Alış: 1.681,00 TL

Satış: 1.681,25 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.714,14 TL

Satış: 2.775,43 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11,249,00 TL

Satış: 11.419,00 TL

Yarım altın

Alış: 5.411,32 TL

Satış: 5.550,85 TL

Altın ons

Alış: 1.937,21 Dolar

Satış: 1.937,54 Dolar