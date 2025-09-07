7 Eylül 2025 KPSS kaç dk, saat kaçta bitecek? KPSS lisans sınav süresi...

Kamuda görev almak isteyen adayların öncelikle KPSS’ye girerek başarılı bir puan elde etmesi gerekiyor. Bu nedenle her yıl on binlerce kişi sınavda ter döküyor.

ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS Lisans süreci, 7 Eylül'de yapılacak Genel Yetenek – Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

Sınava katılacak adaylar, giriş belgeleriyle birlikte salonlara alınacak. 120 sorudan oluşan Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu için adaylara 130 dakika süre tanınacak.

Peki KPSS oturumları saat kaçta başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte 2025 KPSS’nin süresi ve oturum saatlerine dair detaylar…

KPSS KAÇ DAKİKA

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

SAAT KAÇTA BİTECEK

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA

Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak.

İkinci oturum 13 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.