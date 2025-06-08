7 Haziran reyting sonuçları: Milli Takım'ın hazırlık maçı zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 HAZİRAN CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

ABD - Türkiye hazırlık maçı tüm kategorilerde birinciliği kaptı. Total'de ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada ise Survivor yarışma programı yer aldı.