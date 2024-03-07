7 Mart 2024 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarının son durumu merak uyandırdı.
Altını olanlar ve altın almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Arama motorlarında en çok 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' sorularına yanıt aranıyor.
Peki, 7 Mart 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.202,40 TL
Satış: 2.202,76 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.667,42 TL
Satış: 3.752,62 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 15.1216,00 TL
Satış: 15.446,00 TL
Yarım altın
Alış: 7.311,91 TL
Satış: 7.505,24 TL
Altın ons
Alış: 2.154,20 Dolar
Satış: 2.154,57 Dolar