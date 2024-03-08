7 mart reyting sonuçları: İnci Taneleri dizisi reytingleri yıktı geçti

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
7 Mart Perşembe reyting sonuçları
Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “İnci Taneleri” yer aldı. 2. sırada tv8’de ekranlara gelen “Survivor All Star” yer aldı. 3. sırada ise Now’da yayınlanan “Hudutsuz Sevda” programı yer aldı.
AB’de 1. sırada “İnci Taneleri” yer aldı. 2. sırada “Survivor All Star” yer aldı. 3. sırada ise “İnci Taneleri” özet bölümü yer aldı.
ABC’de 1. sırada “İnci Taneleri” yer aldı. 2. sırada “İnci Taneleri” özet bölümü yer aldı. 3. sırada ise “Survivor All Star” yer aldı.