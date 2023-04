7 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Nisan Cuma On Numara sonuçları... 7 Nisan On numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. On Numara'da son çekilişte 9 kazanan 22 kişi 8.049,20 TL kazanmıştı. Peki 7 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On numara çekilişi her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşiyor. Haftanın son on numara çekilişi için geri sayım sona sürüyor. 7 Nisan'da on numara çekilişi sonuçları takip ediliyor. Peki 7 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Nisan On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? Haftanın 2 günü Pazartesi ve Cuma akşamları yapılan On Numara çekilişi sonuçları bugün akşam saat 20:00'de belli olacak. Son çekilişte kazanan numaralar 1,3,4,8,17,18,21,22,27,28,40,41,45,46,52,54,55,57,60,63,66,72 olmuştu. 7 Nisan On Numara çekilişi sonuçları detaylarına ise aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz: ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN! Milli Piyango On Numara nasıl oynanır? Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği On Numara'nın nasıl oynandığı da sorgulanıyor. Oyunda kurallara göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.