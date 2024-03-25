74 yıllık bilanço! 1950-2024 yerel seçim sonuçları: Hangi parti kaç belediye aldı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri hafızaları takvim yapraklarına geri götürdü. 1930 yılından itibaren yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını listeledik. İşte o yıllardan bu güne kadar kazanan parti ve belediyelerin listesi.

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Yerel seçim, bir bölgedeki il ve ilçe yönetimini seçmek için gerçekleştirilen seçimlerdir.

Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar gibi yerel yöneticilerin belirlenir.

Seçmenler, siyasilerin faaliyetlerini yerel yönetimler sayesinde daha net görür ve iletişim kurar. Yerel yöneticilerin performansı, genel seçimi de etkilediğinden büyük önem taşır.

1923 yılında kurulmasının ardından 1946 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu tek parti rejimiyle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk çok partili yerel seçim 1930'da yapıldı.

1934, 1938 ve 1942 yıllarında yapılan 3 yerel seçim de tek partili dönemde yapılan yerel seçimler olarak kayıtlara geçti.

II. Dünya Savaşı sonrasında çok partili siyasal hayata geçen Türkiye'de 1946 ve 1950 ve 1955 yıllarında yapılan yerel seçimlerden sonra 1960 Askeri Darbesi nedeniyle demokratik hayat sekteye uğradı.

1961 Anayasası'nın kabulüyle birlikte yerel yönetimlere dair seçim mevzuatı değişti. Değişiklik uyarınca, belediye başkanları halk tarafından doğrudan seçilmeye başladı.

1963 yılındaki belediye başkanlığı seçimleri ilk kez tek dereceli yapıldıktan sonra 1968, 1973 ve 1977 yıllarında da yerel seçimler yapıldı.

1980 Askeri Darbesi nedeniyle tekrar kesintiye uğrayan yerel seçimler 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019 yıllarında düzenli olarak yapılmaya devam etti.

2024 yılında ise yeniden bir yerel seçim yapılacak. Bu noktada geçmişten günümüze yerel seçim sonuçlarını merak edenler için listeledik.

İşte 1930'dan 2019'a kazananlar...

Seçim yılı - 1. Parti - 2. Parti - 3. Parti - 4. Parti

2019 AKP 742 CHP 240 İYİ 24 MHP 233

2014 AKP 800 CHP 226 MHP 116 BDP 97

2009 AKP 1,442 CHP 503 MHP 483 DTP 96

2004 AKP 1,750 CHP 467 MHP 247 DYP 388

1999 DSP 193 MHP 499 FP 488 ANAP 779

1994 DYP 889 ANAP 793 RP 329 SHP 436

1989 SHP 652 DYP 550 ANAP 570 RP 74

1984 ANAP 868 SODEP 280 DYP 233 HP 92

1977 CHP 714 AP 699 MSP 48 MHP 55

1973 CHP 551 AP 619 DP 104 MSP 32

1968 AP 681 CHP 289 CGP 24

1963 AP 500 CHP 337 YTP 55

1950 DP. 356 CHP 248 MP 8