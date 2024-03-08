8 maç şifresiz olarak yayınlanacak! İşte TRT Spor'un yayınlayacağı şifresiz maçlar...

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor bu hafta yayınlayacağı maçların programını açıkladı.
TRT Spor, TFF 1. ligde oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.
TFF 1. Lig'de 8 Mart ile 11 Mart tarihleri arasında oynanacak 8 mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
8 Mart Cuma
20:00 Boluspor - Giresunspor (TRT SPOR)
9 Mart Cumartesi
13:30 Bandırmaspor - Bodrum FK (TRT SPOR)
16:00 Adanaspor - Sakaryaspor (TRT SPOR)
19:00 Eyüpspor - Çorum FK (TRT SPOR)
10 Mart Pazar
13:30 Keçiörengücü - Erzurumspor (TRT SPOR)
16:00 Şanlıurfaspor - Göztepe (TRT SPOR)
19:00 Kocaelispor - Tuzlaspor (TRT SPOR)
11 Mart Pazartesi
20:00 Manisa FK - Ümraniyespor (TRT SPOR)