8 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar... TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçlar açıklandı. İşte 12-14 Nisan tarihleri arasında TRT Spor'da canlı yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Bilindiği üzere TRT Spor kanalı TFF 1. ligde oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına çekiyor.

TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

12 Nisan ile 14 Nisan tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

12 Nisan Cuma

20:00 Manisa FK - Eyüpspor (TRT SPOR)

13 Nisan Cumartesi

13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği (TRT SPOR)

16:00 Boluspor - Ümraniyespor (TRT SPOR)



19:00 Altay - Çorum FK (TRT SPOR)

14 Nisan Pazar

13:30 Tuzlaspor - Göztepe (TRT SPOR)

16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor (TRT SPOR)

19:00 Kocaelispor - Giresunspor (TRT SPOR)

15 Nisan Pazartesi

20:00 Erzurumspor - Sakaryaspor (TRT SPOR)