8 Mayıs altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.

Peki, 8 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.137 TL

Satış: 4.138 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.818 TL

Satış: 6.974 TL

Yarım altın

Alış: 13.594 TL

Satış: 13.949 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.286 TL

Satış: 28.713 TL