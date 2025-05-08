8 Mayıs altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın kaç TL?

Hüseyin Topuz
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.
En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki değişimler merakla takip ediliyor.
Vatandaşlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır.
Peki, 8 Mayıs 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.137 TL
Satış: 4.138 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.818 TL
Satış: 6.974 TL
Yarım altın
Alış: 13.594 TL
Satış: 13.949 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.286 TL
Satış: 28.713 TL