8 Şubat Perşembe maç programı: Bugün kimin maçı var?

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8 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Fransa Kupası, Hollanda Kupası ve Portekiz Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanacak.
8 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
17:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20:45 Antalyaspor - Beşiktaş
21:45 Vitoria Guimaraes - Gil Vicente
22:00 Groningen - Fortuna Sittard
22:45 Rouen - Monaco
23:45 Vizela - Benfica