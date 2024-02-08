8 Şubat Perşembe maç programı: Bugün kimin maçı var? 8 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar hakkında aramalar hız kazandı. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

ensonhaber.com

8 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Fransa Kupası, Hollanda Kupası ve Portekiz Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanacak.

8 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

17:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

20:45 Antalyaspor - Beşiktaş

21:45 Vitoria Guimaraes - Gil Vicente

22:00 Groningen - Fortuna Sittard

22:45 Rouen - Monaco

23:45 Vizela - Benfica