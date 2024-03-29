81 il az önce uyarıldı! Türkiye için yola çıktı; Ortalık alev alacak... Sıcak hava dalgası yola çıktı! Afrika'dan gelen sıcaklıkların yurdun her köşesinde etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle hafta sonu, sıcaklıklar iyice yükselecek.

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Son günlerde iyice ısınan havalar, insanların enerjisini değiştirdi.

Marmara için çöl tozu gündemde olsa da, ılık bir hava hakim.

Ancak son dakika bilgilerine göre, hafta sonu her şey değişecek!

81 ilde sıcak hava etkisini arttırmaya başlıyor. Dereceler, mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Afrika'dan geliyor

Hava Forum'un haberine göre; Afrika sıcak hava dalgası yola çıktı.

Afrika bu sezonu erken açıyor. Yurt genelinde bir anda yaz havasına geçiş yapılacak.

Hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde hava sıcak olacak.