9 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 14-17 Şubat şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

TRT Spor'un 14-17 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

14 Şubat Cuma

20:00 Al Hilal - Al Riyadh (TRT Spor)

15 Şubat Cumartesi



16:00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK

19:00 Kocaelispor - Çorum FK

16 Şubat Pazar



13:30 Boluspor - Amed SK

16:00 Gençlerbirliği - Pendikspor

19:00 Esenler Erokspor - Erzurumspor FK

17 Şubat Pazartesi

14:00 Bandırmaspor - İstanbulspor

17:00 Adanaspor - Ümraniyespor

20:00 Sakaryaspor - MKE Ankaragücü