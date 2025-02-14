9 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 14-17 Şubat şifresiz maç programı...

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
TRT Spor'un 14-17 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 7 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
14 Şubat Cuma
20:00 Al Hilal - Al Riyadh (TRT Spor)
15 Şubat Cumartesi
16:00 Yeni Malatyaspor - Manisa FK
19:00 Kocaelispor - Çorum FK
16 Şubat Pazar
13:30 Boluspor - Amed SK
16:00 Gençlerbirliği - Pendikspor
19:00 Esenler Erokspor - Erzurumspor FK
17 Şubat Pazartesi
14:00 Bandırmaspor - İstanbulspor
17:00 Adanaspor - Ümraniyespor
20:00 Sakaryaspor - MKE Ankaragücü