9 Ocak 2024 Salı maç programı: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 9 Ocak Salı günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte Pazar günü oynanacak futbol maçların programı..

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9 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak maçları merak edenler konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

9 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

17:00 Pendikspor - Antalyaspor

17:00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü

20:00 Kasımpaşa - Başakşehir

21:45 Sporting Lizbon - Tondela

20:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

23:00 Middlesbrough - Chelsea

23:00 Fiorentina - Bologna

23:45 Estoril - Porto