9 Ocak 2024 Salı maç programı: Bugün hangi maçlar var?

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9 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak maçları merak edenler konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
9 Ocak 2024 Salı günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
17:00 Pendikspor - Antalyaspor
17:00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü
20:00 Kasımpaşa - Başakşehir
21:45 Sporting Lizbon - Tondela
20:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
23:00 Middlesbrough - Chelsea
23:00 Fiorentina - Bologna
23:45 Estoril - Porto