A Spor'un şifresiz yayınlayacağı 8 maç belli oldu! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...
ensonhaber.com

Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan A Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

A Spor, Türkiye Kupası'nda oynanan birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

A Spor'un bu hafta ekranlara getireceği Ziraat Türkiye Kupası maçları hakkında aramalar hız kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda birbirinden zorlu ve keyifli maçlar oynanacak. Futbolseverler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

6 Şubat ile 8 Şubat tarihleri arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 8 maç A Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

6 Şubat Salı

14:30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (A Spor)

17:30 Ankaragücü - 24 Erzincanspor (A Spor)

20:45 Galatasaray - Bandırmaspor (A Spor)

7 Şubat Çarşamba

14:30 Sivasspor - Konyaspor (A Spor)

17:30 Başakşehir - Hatayspor (A Spor)

20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (A Spor)

8 Şubat Perşembe

17:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (A Spor)

20:45 Antalyaspor - Beşiktaş (A Spor)