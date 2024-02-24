A101 çığır açtı! 9 taksitle Tiny House satıyor: İşte fiyatı... Yat, karavan, çadır ve çeşitli sıradışı ürünler satan market zinciri A101, yine şaşırttı! 29 Şubat'ta şubelerden uygun fiyatlı Tiny House satın almak mümkün olacak.

ensonhaber.com

Aktüel ürünler satışa sunan A101, çığır açtı.

Bugüne kadar çekme karavan, tekne ve şişme çadır gibi sıra dışı ürünleri raflarına koyan zincir marketlerde yeni bir dönem başlıyor.

A101 marketlerde uygun fiyatlı Tiny House satın almak mümkün olacak.

A101 Tiny House satışı

29 Şubat tarihinde A101 marketlerde satışa çıkacak olan Tiny House modeli Escamp markasını taşıyor.

6500 Flat Tiny House minimal yapıda. Bir yatak odası, bir salon ve bir banyo yer alıyor.

2 adet torsiyon frenli dingili olan ürün, tekerlekli yapısı ile imar iznine gerek bırakmıyor.

Altyapı ısı tesisatı olan evde 24’lü sigorta kutusu, kaçak akım rölesi, mutfak tezgâhı, dolap, havalandırma sistemi, laminat parke kaplama gibi ekstralar da bulunuyor.

Ödeme imkanları

Firma tarafından 30 gün içerisinde teslimatı olan Tiny House modeli 399.900TL ve kredi kartına 9 taksit yapılıyor.