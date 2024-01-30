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A101 rakiplerine gözdağı veriyor! Yüzde 50 indirim: Duyan akın edecek

A101 rakiplerine gözdağı veriyor! Yüzde 50 indirim: Duyan akın edecek Bütçe dostu market zinciri A101, bir kez daha müşterilerini şaşırttı. Bu hafta dev indirimlerle onlarca ürün satışa sunulacak. Bu fırsatı kaçıran başını duvarlara vuracak. İşte A101 27 Ocak - 2 Şubat indirim kataloğu...