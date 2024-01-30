A101 rakiplerine gözdağı veriyor! Yüzde 50 indirim: Duyan akın edecek

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A101 marketleri, 27 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu.
Haftalık alışverişler için ideal fırsatları sunan A101, ekonomik alışverişin vazgeçilmez adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.
Bu haftaki katalog, gıda ürünlerinden günlük temel ihtiyaç malzemelerine kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.
Müşteriler, A101'in indirimli ve kaliteli ürünleriyle alışveriş keyfini doyasıya yaşayacaklar.
İşte A101 27 Ocak - 2 Şubat indirim kataloğu...