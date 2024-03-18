A101'de araç satışı! Fiyatı 169.900 TL, stoklarla sınırlı; İşte o model... A101 21 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli araç, özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri çekti.

ensonhaber.com

Aktüel ürün yelpazesini git gide genişleten zincir market A101, yeni katalog yayınlandı.

Aldın aldın fırsatlarında 21 Mart'tan itibaren birbirinden farklı ürünler yer alacak. Bu kapsamda müşterilerin göz diktiği ilk ürün "elektrikli araba" oldu.

Volta EV1 elektrikli otomobil yeniden A101’de satışa sunuluyor.

Önümüzdeki hafta A101’de satışa sunulacağı söylenen araç şehir içi kullanıma yönelik tasarlanmış bir elektrikli otomobil.

169.900 liradan satışa sunulacak olan Volta EV1, taksitli seçeneği ile de 190.288 lira oluyor.

İşte modelin teknik özellikleri ve detaylar...