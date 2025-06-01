A101’de plaja hazırlık başlıyor: Şişme havuz 175 TL, deniz simidi 89 TL, kolluk 79 TL…

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A101’in yeni hafta aktüel kataloğu yaz sezonu için dopdolu! 5 Haziran 2025 tarihli indirim kataloğu yayımlandı.

Şişme botlardan kano setlerine, benzinli motosikletlerden şişirme pompalarına kadar birçok ürün bu hafta raflarda yer alacak.

Çocuklar için güvenli deniz keyfi sağlayan kolluk, deniz simidi ve şişme havuz gibi ürünler de A101 mağazalarında satışa sunulacak.

Yazın vazgeçilmezi deniz yatağı ve plaj oyuncakları da bu hafta alıcılarını bekliyor.

Ayrıca, A101’e 150 CC motor gücüne sahip yeni motosiklet modeli de geliyor.

İşte A101 5 Haziran aktüel katalog...