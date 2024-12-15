A101’den yılbaşı öncesi müjde: Toplam 12.500 TL hediye çeki veriyor…

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A101, yılbaşına sayılı günler kala müşterilerine büyük bir fırsat sundu.

19 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan indirim kampanyasında, toplamda 12.500 TL değerinde hediye çeki verileceği açıklandı.

Bu çeki kazanmak için A101 mağazalarına 19 Aralık – 26 Aralık 2024 tarihleri arasında alışveriş yapmanız yeterli olacak.

Hediye çekleri, 7.500 TL ve 5.000 TL olarak iki farklı değere sahip olacak ve kazananlara 7 iş günü içinde, sipariş formunda belirtilen telefon numarasına tanımlanacak.

Bu çekler, 12 ay boyunca kullanılabilecek. Ancak, çeklerin kullanılmaması durumunda 12 ay sonunda geçerliliğini yitirecek.

Yılbaşı alışverişinizi A101’de yaparak bu harika fırsatı kaçırmayın! İşte A101 19 Aralık Aktüel Katalog…