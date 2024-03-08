A101'den yüzde 42'ye varan indirim! Duyan akın edecek... A101'in her hafta olduğu gibi bu haftaki kampanyaları da göz kamaştırıcı! 9-15 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte A101 9-15 Mart indirim kataloğu...

ensonhaber.com

Hafta sonu alışverişlerinizi keyifle tamamlamanız için A101 yine dopdolu bir kampanya ile karşınızda!

Bu Cumartesi günü için hazırladığı özel indirimlerle, alışveriş listenizi daha hesaplı ve keyifli hale getiriyor.

9-15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak A101 indirimleri arasında, mutfakların vazgeçilmezi olan domates ve patates gibi temel gıda ürünlerinden, dana kıyma ve kuşbaşı gibi et çeşitlerine, sağlıklı bir kahvaltı için Birşah süt çeşitlerinden damacana sulara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Ayrıca, mutfak temizliğinde kullanabileceğiniz Fairy Platinium ve çeşitli Knorr ürünlerinde de özel indirimler sizi bekliyor.

A101'in bu haftaki indirimlerini kaçırmayın!