Açıköğretim nasıl yazılır? Açıköğretim ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? 'Açıköğretim' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Açıköğretim' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Açıköğretim' kelimesinin doğru yazılışı..

Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı kelimelerin doğru yazılışı karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Açıköğretim' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. Bir eğitim şeklini ifade etmek anlamında kullanılan 'Açıköğretim' kelimesinin yazılışı sürekli karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre 'Açıköğretim' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için araştırdık. Peki, 'Açıköğretim' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Açıköğretim kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı.. Açıköğretim nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Açıköğretim' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre 'Açıköğretim' kelimesi ayrı yazılır. Yani 'Açıköğretim' kelimesinin doğru yazılışı ayrı olandır. DOĞRU : Açık öğretim YANLIŞ : Açıköğretim