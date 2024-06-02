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Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa… Asıl şimdi başlıyor; herkes kaçacak delik arayacak

Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa… Asıl şimdi başlıyor; herkes kaçacak delik arayacak Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için acil bir uyarı yayınladı. Yeni tarih açıklandı: İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Edirne, Bursa ve çevre iller resmen kaçacak delik arayacak.