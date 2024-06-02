Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa… Asıl şimdi başlıyor; herkes kaçacak delik arayacak

ensonhaber.com
İstanbul tam anlamıyla yaz ayına girdi. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı.
Sıcaklıklar git gide artarken, meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Bu kez tarih vererek duyurdu.
İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Edirne, Bursa, Diyarbakır ve çevre iller özellikle o tarihlerde dışarı çıkmak için bir kez daha düşünecek.
O tarihlere dikkat!
Meteoroloji kaynakları, sıcak havaları sevenlere müjdeyi verdi.
Hava Forum, sosyal medya resmi hesabından Pazartesi ve Salı günü Afrika üzerinden yeni bir dalga geleceğini duyurdu.
Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: