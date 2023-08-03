Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda Cluj ile oynayacağı rövanş maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Adana Demirspor ikinci eleme turu rövanş maçında sahasında Cluj ile karşılaşacak. Adana Demirspor deplasmanda oynanan ilk maçta Cluj ile 1-1 berabere kaldı. Patrick Kluivert'ın çalıştırdığı Adana Demirspor rövanş maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Futbolseverler Adana Demirspor ile Cluj arasında oynanacak olan rövanş maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman? Adana Demirspor - Cluj maçı 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8,5 kanalından naklen yayınlanacak.