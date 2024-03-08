Adeta gençlik iksiri! O tohumu bir bardak süt ile kaynatın, gerisini ona bırakın...

İbn-i Sina asırlar öncesinden verdiği ve oldukça etkili olan sağlık önerileri yanında aynı zamanda cilt sağlığı içinde öneriler vermişti.
İbn-i Sina’nın şifa kitaplarında yer edinen bu tohum sağlığa olan faydalarının yanında cilt sağlığında da oldukça etkili bir silahtır.
Adeta süt ile karıştırıldığında gençlik iksiri gibi olan bu tarif ile cilt sağlığınıza sağlık katacak faydalarıyla kozmetik ürünlerinizi rafa kaldıracak.
İşte, o mucize tohum
İbn-i Sina’nın asırlar öncesinden kaleme aldığı bu tarif ile genç hücre sayılarınızı arttırarak cilt sağlığınızı arttıracaksınız.
Doğal bir kolajen olarakta görülen keten tohumu cildin hasar almış yapısını onararak gençlik hücrelerinizin artmasını sağlayıcı etkiler sunar.
Sinirlerin yıpranmasını engelleyici özelliği ve kan dolaşımını arttıran bu tohum adeta genç kalmanın sırrı gibi görülüyor. Kan dolaşımının dengeli olması, hücrelerin de genç kalma oranını artırıcı etkiler sunar.
Sadece 5 kenevir tohumu bir su bardağı sütün içerisine koyularak kaynatarak günde 1 kez tüketerek gençlik hücrelerinizin artışını hızlandırarak genç bir cilde sahip olabilirsiniz.
Kenevir tohumunu alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri gerekir.