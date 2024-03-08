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Adeta gençlik iksiri! O tohumu bir bardak süt ile kaynatın, gerisini ona bırakın...

Adeta gençlik iksiri! O tohumu bir bardak süt ile kaynatın, gerisini ona bırakın... Asırlar öncesinden günümüze gelen şifa kitaplarında yer alan birçok faydalı tarifler yer alır. İbn-i Sina tarafından kaleme alınmış ve adeta gençlik iksiri gibi olan bu tarif ile gençlik hücrelerini artırıyor. İşte, gençlik iksiri gibi olan o tarif…