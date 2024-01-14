Adı Galatasaray ile anılıyordu! Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! İşte yeni takımı... Adana Demirspor ile yollarını ayıran Younse Belhanda'nın yeni adresi belli oldu. İşte Faslı futbolcunun yeni takımı...

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Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile yollarını ayıran Younes Belhanda'nın yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Younes Belhanda ile flaş bir iddia ortaya atıldı.

Adı Galatasaray ve Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile de anılan Belhanda'nın yeni adresi şaşkınlık yarattı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın özel haberine göre Younes Belhanda Katar ekibi Al Shamal ile anlaştı.

Salim Manav'ın haberine göre Katar temsilcisinin teklifini kabul eden Faslı futbolcu bugün imza için Katar'a gidecek.