Adım adım Galatasaray'a mı geliyor? Leroy Sane kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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Trendyol Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte takımlar transfer çalışmalarına başladı.

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de talip olduğu Leroy Sane transferinde sona geldiği iddia edildi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Leroy Sane önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek.

Transfer haberlerinin ardından Leroy Sane hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler Leroy Sane hakkında merak ettiklerini öğrenmek için internette aramalar yapıyor.

Peki, Leroy Sane kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Leroy Sane kimdir?

Leroy Sane, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sane, Avrupa'nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak gösterilmektedir.

Sane, futbolculuk kariyerine Schalke 04 altyapısında başlamıştır. 2014 yılında Schalke’nin A takımında forma giymeye başlayan Sane kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Gösterdiği performans ile adından söz ettiren Leroy Sane 2016 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu. Pep Guardiola yönetiminde gelişimini sürdüren Sane, Manchester City formasıyla birçok kupa kazandı.

Özellikle 2017-2019 yılları arasında Premier Lig'de yıldızlaşan Sane hızı, dripling kabiliyeti ve oyun zekasıyla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

2020 yılında ülkesine geri dönen Leroy Sana, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı. Bayern’de de etkili performansını sürdüren yıldız oyuncu, Bundesliga’da önemli başarılara imza attı.

Leroy Sane'nin 2025/2026 sezonunda Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor...