Adınıza şirket kurulmasını önleyin: e-Devlet'teki bu özelliği kapatabilirsiniz Haberiniz olmadan adınıza şirket kurulması ve ortaklık işlemlerini kısıtlamak için e-Devlet Kapısı'ndan faydalanabilirsiniz.

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Dolandırıcıların yeni hilesi, vatandaşların adına şirket kurmak...

Kurulan şirket ve ortaklık üzerinden işlenen suçlar, habersiz vatandaşın canını yakıyor.

Kişilerin adına şirket açılması hizmeti ile dolandırıcılık konusunda e-Devlet üzerinden önlem alınabiliyor.

Bu hizmeti kullanarak, kişiler MERSİS’te kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı / yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebiliyor ve bu kısıtı kaldırabiliyor.

"Adıma şirket var mı?, Üzerime şirket olup olmadığını nasıl öğrenirim?, Üstüme şirket var mı nasıl bakarım?, Üzerime şirket açılmaması için ne yapmalıyım?" gibi sorular sıklıkla araştırılıyor.

İşte konunun detayları...

Adıma şirket var mı?

Adınıza kurulmuş bir şirket olup olmadığını öğrenmek, oldukça kolay bir işlemdir.

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvuru ile sadece adınıza şirket kurulmasına dair değil, ortak ya da yetkili olduğunuz herhangi bir şirket olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Adınıza şirket olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yaparak arama kısmına “Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler” yazmanız yeterlidir.

Karşınıza gelen ekranda herhangi bir şirketin ortağı, yetkilisi ya da sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz.

Eğer adınıza kurulmuş bir şirket yoksa “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde sahibi / ortağı / yetkilisi olduğunuz bir ticari işletme veya şirket bulunamamıştır.” ibaresi karşınıza çıkacaktır.

Bu özelliği kısıtlayın

e-Devlet sistemi üzerinden adınıza şirket kurulmaması için kısıtlama yapabilirsiniz.

Kısıtlama işlemini gerçekleştirmek için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, arama kısmına “Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)” yazmalısınız.

Ardından karşınıza gelen ekranda “Yeni Başvuru” butonuna tıklayarak kısıt türünü seçmelisiniz.

Kısıt türü olarak Ortak ve Yetkili seçeneklerinden birini ya da her ikisini de seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra ise “Devam Et” butonuna tıklamalı ve istenen adımları izlemelisiniz.

Başvuru tamamlandıktan sonra kısıt işlemlerine dair detaylara aynı sayfada bulunan “Başvurularım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Sonrasında bu sayfadan kısıt işlemlerini kaldırmanız da mümkündür.