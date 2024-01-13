Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor? Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda? Afrika Kıtasının en prestijli turnuvası olan Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı. İşte merak edilenler...

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2024 Afrika Uluslar Kupası hakkında aramalar hız kazandı. Afrika Uluslar Kupası CAF ülkeleri için temel uluslararası futbol turnuvasıdır.

İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir.

24 takımın mücadele edeceği Afrika Uluslar Kupası bu sene Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Turnuvada, altı farklı grupta yer alan takımların eleme turuna çıkabilmek için ilk iki sırada yer alması gerekiyor. Ayrıca, gruplarda üçüncü sırayı alan en iyi dört takım da son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Afrika Uluslar Kupası ne zaman?

Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak Cumartesi (bugün) günü başlayacak. Açılış maçında Fildişi Sahili ile Gine-Bissau karşı karşıya gelecek. Maç saat 23:00'te başlayacak.

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası maçları TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.