Ağlamaya hazırlar! İşte en çabuk alınan duygusal 5 burç

Astrolojiye göre her burç, evrene farklı bir enerji yayar. Kimi mantığıyla ön plana çıkar, kimi ise duygularıyla yaşar. Ancak bazı burçlar vardır ki hisleriyle hareket etmeyi hayat felsefesi haline getirmiştir.

Onlar için bir söz, bir bakış ya da en ufak bir değişiklik bile iç dünyalarında fırtınalar kopmasına neden olabilir.

Bu burçlar, yalnızca kendi duygularını değil, çevresindekilerin hislerini de sanki bir anten gibi algılar.

Bu nedenle en küçük bir yorum bile kalplerinde derin izler bırakabilir. Hassaslıkları bazen yanlış anlaşılmalarla sonuçlansa da aslında bu onların en özel ve güçlü yanıdır.

İşte astrolojide en duygusal ve en hassas yapılarıyla bilinen 5 özel burç…

EN DUYGUSAL 5 BURÇ

Yengeç: Astrolojinin en hassas ruhu. Sevdikleriyle duygusal bağları kuvvetlidir, geçmişi unutmaz, ilgisizliğe ise asla dayanamaz.

Balık: Romantizmin ve hayal gücünün temsilcisi. Başkalarının hislerini kendi duygusu gibi yaşar, bu da onu hem empatik hem kırılgan yapar.

Akrep: Derinliklerin burcu. Soğukkanlı görünse de içeride güçlü fırtınalar kopar. Sadakatte zirvedir ama kırıldığında kolay toparlanmaz.

Boğa: Güven ve sadakat onun için her şeydir. Duygularını her zaman dışa vurmaz ama içsel bağlılığı çok yüksektir. Kırıldığında ise uzun süre unutmaz.

Terazi: Uyum arayışıyla dolu bir ruh. İlişkilerde sevgi ve anlayış bekler, ihmal edildiğinde ise dengesi kolayca bozulur.