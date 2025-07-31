Ağustos ayı hangi burç? Ağustos ayında doğanların burcu nedir?

Yaz mevsiminin en sıcak ve enerjik aylarından biri olan Ağustos, astrolojik açıdan da dikkat çeken burçlara ev sahipliği yapar.

Bu ayda doğan kişiler, burçlarına göre oldukça farklı karakter özellikleri sergileyebilir.

Astrolojiyle ilgilenen pek çok kişi, doğum tarihine göre hangi burç olduğunu ve bu burcun ne gibi özellikler taşıdığını merak eder.

Ağustos ayında doğan kişilerin burcu, doğum tarihine göre Aslan veya Başak burcu olabilir.

1-22 Ağustos tarihleri arasında doğanlar Aslan burcu olarak kabul edilirken, 23 Ağustos’tan ay sonuna kadar doğanlar ise Başak burcu olarak bilinir.

Ateş grubuna ait olan Aslan burcu cesur, lider ruhlu ve özgüveni yüksek yapısıyla öne çıkar.

Toprak elementiyle ilişkilendirilen Başak burcu ise titiz, çalışkan ve detaylara önem veren kişiliğiyle tanınır.