Ahmet Ercan büyük İstanbul depremi için tarih verdi! İşte Ahmet Ercan'ın tahmini...

Hüseyin Topuz

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlara büyük korku yaşattı.

Yaşanan deprem sonrası artçı depremlerin devam etmesi, "Büyük İstanbul depremi mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Deprem yorumları ile adından söz ettiren isimler arasında yer alan Prof. Dr. Ahmet Ercan yeni açıklamaları ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı deprem yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Ercan yaptığı son açıklama ile gündeme oturdu.

Övgün Ahmet Ercan, X üzerinden depreme dair yeni bir paylaşım daha yaptı.

Ahmet Ercan paylaşımında "M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Ercan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.