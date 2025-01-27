Ajax - Galatasaray maçı şifresiz mi? Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaşacak.
Ajax'ın sahasında oynanacak müsabakanın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bu sezon oynadığı 7 Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar 13 puanla 9. sırada yer alıyor.
İlk 8'e girmek adına büyük önem taşıyan maç futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Futbolseverler Ajax - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Peki, Ajax - Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Ajax - Galatasaray maçı ne zaman?
Ajax - Galatasaray maçı 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.
Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.