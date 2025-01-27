Ajax - Galatasaray maçı şifresiz mi? Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaşacak.

Ajax'ın sahasında oynanacak müsabakanın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bu sezon oynadığı 7 Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar 13 puanla 9. sırada yer alıyor.

İlk 8'e girmek adına büyük önem taşıyan maç futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Futbolseverler Ajax - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Peki, Ajax - Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Ajax - Galatasaray maçı ne zaman?

Ajax - Galatasaray maçı 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.