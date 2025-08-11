AJet pilot alımı 2025: AJet pilot alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

Türkiye’nin büyüyen hava yolu şirketlerinden AJet, 2025 yılı için sorumlu kaptan pilot ve ikinci pilot alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Şirket, B-737 ve A-320 uçak tiplerinde deneyime sahip adayları kadrosuna katmayı hedefliyor.

AJet’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Kariyer Yolculuğunuzda AJet ile Yükselin! AJet olarak, B-737 ve A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmelliyete önem veren Sorumlu Kaptan Pilot ve uçuş tecrübesine sahip 2'nci Pilot adaylarını ekibimize katmak istiyoruz. Siz de bu güçlü kadronun bir parçası olmak için başvurunuzu hemen yapın" ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lisans mezunu adayların değerlendirileceği süreçte, kaptan pilotlar için en az 4000 saat toplam uçuş tecrübesi ve B-737 veya A-320 uçak tiplerinde deneyim şartı aranıyor.

İkinci pilot adaylarının ise en az 2 ay geçerli uçuş lisansınasahip olması ve yine B-737 veya A-320 tiplerinde uçuş deneyimi bulunması gerekiyor.

Başvurular, AJet’in resmi internet sitesi ve ilan bağlantıları üzerinden yapılabilecek.

Havacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için bu alım, hem yurt içi hem yurt dışı uçuşlarda görev alma fırsatı sunuyor.