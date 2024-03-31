AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü kimdir? İşte hayatı... AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü hakkında aramalar hız kazandı. İşte Hakan Tütüncü'nün merak edilenleri...

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AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.

Hakan Tütüncü, 2009 yılından bu yana Antalya'nın Kepez ilçesinin belediye başkanıdır.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hakan Tütüncü hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, kimdir Hakan Tütüncü? İşte merak edilenleri..

Hakan Tütüncü kimdir?

Hakan Tütüncü 15 Haziran 1979'da Almanya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatı Almanya'da başlayan Hakan Tütüncü ilkokul, orta okul ve lise öğrenimlerini Antalya'da tamamlamıştır. 2001 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Siyasete atılmadan önce kısa bir süre mesleğini yapmıştır

Siyasi kariyeri

Hakan Tütüncü 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşunda görev almıştır ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atanmıştır.

2003 yılında Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi, 2004 yılında ise Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede hizmet vermiştir. 2005 ve 2009 yılları arasında ise iki dönem boyunca AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde hizmet vermiştir.

2009 yılındaki yerel seçimlerde Antalya Kepez Belediyesi için aday olmuş ve %34 oy alarak kazanmıştır. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Antalya Kepez Belediyesi için aday olmuş ve %40,74 oy alarak ikinci döneminde de görevine devam etmiştir. 2019 yılında ise %50,50 oy alarak tekrar Kepez Belediye Başkanlığı görevine devam etmiştir.

Hakan Tütüncü 2009'dan bu yana ise Kepez Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.