AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ kimdir? İşte hayatı... AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın merak edilenlerini sizler için derledik. İşte Hamza Dağ'ın hayatı...

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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ hakkında aramalar hız kazandı.

İzmir'de önemli bir seçim çalışması yürüten ve projeleriyle dikkat çeken Hamza Dağ son dönemin en merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Peki, kimdir Hamza Dağ? İşte merak edilenleri..

Hamza Dağ kimdir?

Hamza Dağ 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Hamza dağ serbest avukat olarak çalışmıştır.

Hamza Dağ, Değişim Avukatlar Grubunun kurucusudur. TBMM 24., 25., 26. ve 27. dönem İzmir Milletvekilidir.

Hamza Dağ, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Gençlik yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Hamza Dağ siyasete AK Parti Gençlik Kolları’nda başlamış ve milletvekili olmadan önce İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapmıştır.