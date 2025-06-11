Akaryakıt devi ülkeden çekiliyor! Lisansı iptal edildi

Haber Merkezi

ABD'nin en son uyguladığı enerji politikaları kapsamında, Shell’in Venezuela’daki doğalgaz faaliyetlerine dair özel lisansı resmen iptal edildi.

Reuters'in haberine göre ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Shell ve BP’ye Trinidad-Tobago ile Venezuela arasındaki sınır bölgesindeki doğalgaz projeleri için tanınan özel lisansları 27 Mayıs itibarıyla feshetti.

Bu karar sonrasında Shell, Dragon sahasında yürüttüğü sondaj öncesi sismik çalışmalarını tamamlayarak ülkeden tamamen çekildi.

FAALİYETLER DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Trump yönetiminin mart ayında imzaladığı kararname, Venezuela petrol ve gazını satın alan ülkelere %25 ek vergi uygulamasını içeren tarifeler içeriyor.

Bu durum Shell, BP, Chevron, Repsol, Eni gibi şirketlerin faaliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda, Shell ve BP lisansları iptal ederken, Chevron’a da 27 Mayıs’a kadar Venezuela’da maksimum iki ay daha kalma izni tanıdı.