Akaryakıt devleri birleşti! 770 istasyonda tabela değişiyor

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Türkiye akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başladı! BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ çatısı altına girerek resmen birleşti.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Şubat’ta tescillenen birleşme işlemi ile BP’nin Türkiye’deki tüm hak ve yükümlülükleri Petrol Ofisi’ne devredildi.

Bu büyük birleşmenin ardından, 1 Mart 2025 itibarıyla BP’nin dağıtımını yaptığı tüm akaryakıt bayileri, Petrol Ofisi’nin dağıtıcı lisansı altında hizmet vermeye başladı.

Şu an için BP ve Petrol Ofisi markalarıyla akaryakıt satışları sorunsuz devam ederken, BP istasyonları kademeli olarak Petrol Ofisi’ne dönüştürülecek.

Yetkililer, birleşme sürecinde hizmet kalitesinin korunacağını ve tüketicilerin herhangi bir aksaklık yaşamayacağını vurguluyor.

2026 YILINA KADAR TAMAMLANACAK

28 Şubat tarihi itibariyle tamamlanan birleşmenin ardından Petrol Ofisi tarafından yapıan açıklamada, perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm sürecinin 1 Kasım 2026’ya kadar tamamlanacağı belirtildi. Bu süreçte BP tabelasına sahip akaryakıt istasyonları, aşamalı olarak Petrol Ofisi markasına geçiş yapacağı belirtildi.

Türkiye akaryakıt sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren uluslararası şirketleri arasından yer alan BP Petrolleri’nin Türkiye pazarından çekilerek tüm lisans haklarını Perol Ofisene devretmesi akaryakıt sektöründe önemli değişikler arasında yer aldı.

BP Türkiye olarak hizmet veren 770'in üzerindeki akaryakıt istasyonu, belirlenen takvim çerçevesinde Petrol Ofisi markasına dönüşecek.