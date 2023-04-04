Akaryakıtta dev zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak? İşte 4 Nisan akarkayıt fiyatları Otogaza gelen büyük indirimden sonra araç sahiplerini üzen haber geldi. Benzin grubuna dev zam geliyor. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak? İşte 4 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor.

Son olarak otogaza gelen 2 lira 12 kuruşluk indirim bugün itibariyla pompa fiyatlarına yansıdı. Ancak indirim sevinci kısa sürdü.

Araç sahiplerini üzen haber geldi. Akaryakıtta büyük zam yolda. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Benzine büyük zam!

Sektör kaynaklardan alınan bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1 lira 12 kuruşluk zam gelecek.

Bununla birlikte güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu. İşte 4 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İstanbul 4 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,45 TL

Benzin litre fiyatı 21,36 TL

LPG litre fiyatı 9,98 TL

Ankara 4 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,85 TL

Benzin litre fiyatı 21,73 TL

LPG litre fiyatı 9,91 TL

İzmir 4 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 20,01 TL

Benzin litre fiyatı 21,73 TL

LPG litre fiyatı 9,97 TL