Akbank Ücretsiz Dyson Dağıtıyor: İşte Şartı

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Akbank, müşterilerine yönelik heyecan verici bir çekiliş kampanyası başlattı.

Bahar aylarını daha da güzelleştirecek bu kampanya, 60 şanslı kişiye Dyson markasının birbirinden şık ve kaliteli ürünlerinden birini ücretsiz kazanma fırsatı sunuyor.

24 Mart 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak olan bu kampanya, müşterilerin yüzünü güldürecek.

İşte kampanyanın detayları…

4 Mart 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasına giriş yaparak, “Senin için” menüsündeki “Kampanyalar ve Programlar” bölümünden başvuru yapılıyor.

Kampanya kapsamında; 20 adet kablosuz ıslak ve kuru temizleme özellikli süpürge, 20 adet saç şekillendirici, 20 adet hava temizleyici verilecek.

Kazanan talihliler ise 22 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak.

Kampanyanın detayları için tıklayınız.