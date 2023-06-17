Akşamüstü nasıl yazılır? Akşamüstü kelimesi ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? 'Akşamüstü' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Akşamüstü' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Akşamüstü' kelimesinin doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılmaktadır. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışlarını araştırıyor. Bugün yapılan YKS sınavında Türkçe bölümünde bir soruda yer alan 'Akşamüstü' kelimesinin doğru yazılışı merak uyandırdı. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Akşamüstü' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre 'Akşamüstü' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için araştırdık. Peki, 'Akşamüstü' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. 'Akşamüstü' kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı.. Akşamüstü nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Akşamüstü' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre 'Akşamüstü' kelimesi bitişik yazılır. DOĞRU :Akşamüstü YANLIŞ : Akşam üstü