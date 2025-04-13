ALES/1 sonuç tarihi 2025: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yağmur Uçar

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirildi.

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım gösterdiğı sınavın tamamlanmasının ardından ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı.

Bu kapsamda yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar, ''ALES/1 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.

Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan 2025 ALES-1 sınav sonuç tarihi..

ALES/1 2025 SONUÇ TARİHİ

2025 yılı takvimine göre; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.