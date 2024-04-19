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Algı testi: Çiftlikteki kayıp tavuğu sadece X-Ray gözlüler bulabiliyor

Algı testi: Çiftlikteki kayıp tavuğu sadece X-Ray gözlüler bulabiliyor Yeteneklerinizi denemenin ve çiftlikte saklı tavuğu bulmanın zamanı geldi. Unutmayın, bu bulmacayı 19 saniyede tamamlamak için sadece 19 saniyeniz var. İyi şanlar!