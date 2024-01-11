Ali Turap Bülbül kimdir? Ali Turap Bülbül kaç yaşında?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.
Galatasaray'da 18 yaşındaki Ali Turap Bülbül, Sivasspor karşısında ilk 11 başlayacak.
Ali Turap Bülbül, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla maça ilk 11'de başlayan ilk 2005 ve sonrası doğumlu futbolcu oldu.
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak olan Ali Turap Bülbül hakkında aramalar hız kazandı.
Peki, kimdir Ali Turap Bülbül? İşte merak edilenleri...
Ali Turap Bülbül kimdir?
Ali Turap Bülbül 25 Ocak 2005 tarihinden Düzce'de dünyaya geldi. Ali Turap Bülbül, 2016 yılında Galatasaray akademisine katıldı.
Altyapıda forma giyen Bülbül, 2022 yılında takımın sezon öncesi Avusturya kampına katıldı. 18 yaşındaki genç futbolcu, sağ bek mevkisinde görev yapmaktadır.
Ali Turap Bülbül, Türkiye'nin U15, U16, U17, U18, ve U19 takımlarında toplamda 34 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.