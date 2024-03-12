Allianz Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçına çıkıyor.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'e konuk oluyor.
Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Almanya temsilcisi Allianz Stuttgart'ı deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında İstanbul'da 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Allianz Vero Volley'i elemesi durumunda adını finale çıkacak.
Peki, Allianz Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...
Allianz Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı 12 Mart Salı günü İtalya'da bulunan Allianz Cloud Arena'da oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele Tivibu Spor ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.