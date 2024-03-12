Allianz Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçına çıkıyor.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'e konuk oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Almanya temsilcisi Allianz Stuttgart'ı deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında İstanbul'da 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Allianz Vero Volley'i elemesi durumunda adını finale çıkacak.

Peki, Allianz Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...

Allianz Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı 12 Mart Salı günü İtalya'da bulunan Allianz Cloud Arena'da oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele Tivibu Spor ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.