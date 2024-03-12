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Allianz Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Allianz Vero Volley - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'e konuk olacak. İşte kritik maçın detayları..