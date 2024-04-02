Almanya eski Beşiktaşlıyı konuşuyor! 24 maç 10 gol 7 asist! Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İşte Kenan Karaman'ın dikkat çeken performansı...

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2021/2022 ve 2022/2023 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topladı.

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman bu sezon gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiriyor.

5 Mart 1994 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya gelen Kenan Karaman profesyonel futbol kariyerine Hoffenheim takımında başladı.

Kenan Karaman kariyerinde Hoffenheim, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, Beşiktaş ve Schalke 04 takımlarında forma giydi.

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Kenan Karaman 1 Eylül 2022 tarihinde Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04'e transfer oldu. Kenan Karaman Alman ekibi ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kenan Karaman 2021/2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 2 gol 1 asist ile oynamıştı.

Schalke 04'ün bu sezon en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Kenan Karaman performansıyla göz dolduruyor.

Bu sezon 10 gol attı

Kenan Karaman bu sezon Schalke 04 formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 10 gol 7 asistlik performans sergiledi.